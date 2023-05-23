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Порывы ветра до 20 м/с и град: какой будет погода в Одессе сегодня

23 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какая будет погода в Одессе 23 мая
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого уровня в Одессе и области. 23 мая ожидается гроза, местами град. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С.
  • Температура морской воды 19–20°С.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт.ст.
  • Влажность — 80%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза, днем местами град.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В Украине, во вторник, 23 мая ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью будет +11…+16 градусов, а днем до 20 градусов тепла.

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