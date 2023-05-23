Какая будет погода в Одессе 23 мая

Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого уровня в Одессе и области. 23 мая ожидается гроза, местами град. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 759 мм рт.ст.

Влажность — 80%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза, днем местами град.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В Украине, во вторник, 23 мая ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью будет +11…+16 градусов, а днем до 20 градусов тепла.