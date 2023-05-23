Какая будет погода в Одессе 23 мая

Порывы ветра до 20 м/с и град: какой будет погода в Одессе сегодня
23 мая 2023 06:30
Девушка с зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях первого уровня в Одессе и области. 23 мая ожидается гроза, местами град. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 21-23°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 759 мм рт.ст.
- Влажность — 80%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Возможен дождь, гроза, днем местами град.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
В Украине, во вторник, 23 мая ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура ночью будет +11…+16 градусов, а днем до 20 градусов тепла.