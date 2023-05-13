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Портові термінали Одещини готуються до передачі у концесію: що це дасть державі

13 травня 2023 15:00
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Анна Мурадова
Редактор
Портові термінали Одещини готуються до передачі у концесію: що це дасть державі
Морський порт на Одещині. Фото: МП "Чорноморськ"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Міністерство відновлення України готується передати у концесію перший, контейнерний та п'ятий термінали порту "Чорноморськ". Цей процес розпочався ще до повномасштабного вторгнення Росії й зараз активно продовжується.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

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Перший етап передачі полягає у розробці технічно-економічного обґрунтування. Наступний включає проведення конкурсу серед зацікавлених учасників, які бажають отримати термінали порту "Чорноморськ" у концесію. 

"Задача майбутнього  інвестора — ефективно управляти терміналами морського порту "Чорноморськ" та розвивати їх. Що дасть концесія державі? Україна щороку отримуватиме концесійний внесок та стабільні надходження податків до бюджету. Приватне партнерство призведе до значних інвестицій, дозволить оптимізувати логістику перевезень та підвищить якість надання послуг", — наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. 

Україна вже має досвід передачі портової інфраструктури в концесію. У 2021 році Міністерством інфраструктури та ДП "АМПУ" передали державні стивідорні компанії морських портів "Херсон" та "Ольвія". 

Нагадаємо, починається новий етап розвитку українського морського судноплавства, оскільки стартує масштабний ремонт першого морського судна "Українського дунайського пароплавства" (УДП). Цей крок є частиною програми розвитку та відновлення морських перевезень в Україні, спрямованої на відновлення нашого морського суховантажного флоту.

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