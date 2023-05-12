На Одещині стартувало відновлення першого морського судна

Судно "Вилково" на ремонті. Фото: Дмитро Москаленко / facebook

Починається новий етап розвитку українського морського судноплавства, оскільки стартує масштабний ремонт першого морського судна "Українського дунайського пароплавства" (УДП). Цей крок є частиною програми розвитку та відновлення морських перевезень в Україні, спрямованої на відновлення нашого морського суховантажного флоту.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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Сьогодні найбільш потрібним видом суден на Дунаї є морські суховантажні флоти, які активно залучені в експорті української аграрної продукції. Однак на початку роботи команди УДП морські судна пароплавства були передані у чартер попередниками. Договори фрахтування, які були укладені за минулого керівництва, відверто суперечили інтересам пароплавства. Ці судна фактично "вбивалися", а пароплавство отримувало мізерні суми.

Судно "Вилково" на ремонті. Фото: Дмитро Москаленко.

Перші повернуті судна в УДП перебувають у незадовільному стані, тому вони потребують масштабного ремонту. Суховантажне судно "Вилково", яке перебувало у чартері з березня 2017 року, вже стало на доковий ремонт.

"Буде проведено оновлення системи очищення баластних вод відповідно до міжнародних вимог та великий обсяг інших робіт. Проте більш детально про хід виконання ремонту розповім згодом. Головне, що всі роботи мають завершитись у дуже стислі терміни. І вже цього літа відновлене та модернізоване судно почне працювати на інтереси України", — зазначив Дмитро Москаленко.

Що відомо про теплохід "Вилково"

Теплохід "Вилково" є п'ятим судном з серії, яка була споруджена на португальській верфі Віана ду Каштелу. Цей проєкт Р-845, відомий також як тип "Ізмаїл", охоплював будівництво шести суден в загальному.

Вперше державний прапор України було піднято на теплоході "Вилково" 8 липня 1993 року. Це універсальне суховантажне судно, призначене для перевезення різних типів вантажів, включаючи зерно та контейнери.

Основні характеристики судна включають його довжину — 88,15 метра, ширину — 15,50 метрів, висоту борту — 7,10 метрів та осадку по літній вантажній марці — 5,67 метра. Водотоннажність судна становить 5742 тонни, а водотоннажність у баласті — 3279,8 тонни. Теплохід оснащений головним двигуном виробництва Wartsila з максимальною потужністю 1985 кВт при 750 обертів на хвилину, що дозволяє розвивати швидкість 12 вузлів на годину.

У грудні 2008 року судно було заарештовано в порту Псахна, Греція, через багаторічні борги перед місцевими компаніями. Його звільнили в березні 2010 року після вирішення цієї ситуації.

Нагадаємо, після завершення капітального ремонту теплоходи "Одеса" та "Черкаси" (відомі також як "Никифор Шолуденко" та "Нина Соснина" відповідно) готуються повернутися до активної роботи. Ці два найпотужніші штовхачі УДП здатні працювати з караванами, що складаються з дев'яти барж.