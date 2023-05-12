В Одесской области стартовало восстановление первого морского судна
Начинается новый этап развития украинского морского судоходства, поскольку стартует масштабный ремонт первого морского судна Украинского дунайского пароходства (УДП). Этот шаг является частью программы развития и восстановления морских перевозок в Украине, направленной на восстановление морского сухогруза.
Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.
Сегодня наиболее нужным видом судов на Дунае являются морские сухогрузы, активно привлеченные в экспорте украинской аграрной продукции. Однако в начале работы команды УДП морские суда пароходства были переданы в чартер предшественниками. Договоры фрахтования, заключенные при прошлом руководстве, откровенно противоречили интересам пароходства. Эти суда фактически "убивались", а пароходство получало скудные суммы.
Первые возвращенные суда в УДП находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому они нуждаются в масштабном ремонте. Сухогруз "Вилково", которое находилось в чартере с марта 2017 года, уже стало на доковый ремонт.
"Будет проведено обновление системы очистки балластных вод в соответствии с международными требованиями и большим объемом других работ. Однако более подробно о ходе выполнения ремонта расскажу впоследствии. Главное, что все работы должны завершиться в очень сжатые сроки. И уже этим летом восстановленное и модернизированное судно начнет работать на интересы Украины", — отметил Дмитрий Москаленко.
Что известно о теплоходе "Вилково"
Теплоход "Вилково" является пятым судном из серии, построенным на португальской верфи Виана ду Каштелу. Этот проект Р-845, известный также как тип Измаил, охватывал строительство шести судов в общем.
Впервые государственный флаг Украины был поднят на теплоходе "Вилково" 8 июля 1993 года. Это универсальный сухогруз, предназначенное для перевозки различных типов грузов, включая зерно и контейнеры.
Основные характеристики судна включают его длину — 88,15 метра, ширину — 15,50 метров, высоту борта — 7,10 метров и осадку по летней грузовой марке — 5,67 метра. Водоизмещение судна составляет 5742 тонны, а водоизмещение в балласте — 3279,8 тонны. Теплоход оснащен главным двигателем производства Wartsila с максимальной мощностью 1985 кВт при 750 оборотах в минуту, что позволяет развивать скорость 12 узлов в час.
В декабре 2008 года судно было арестовано в порту Псахна, Греция из-за многолетних долгов перед местными компаниями. Его уволили в марте 2010 года, после разрешения этой ситуации.
Напомним, после завершения капитального ремонта теплоходы "Одесса" и "Черкассы" (известные также как "Никифор Шолуденко" и "Нина Соснина" соответственно) готовятся вернуться к активной работе. Эти два самых мощных толкателя УДП способны работать с караванами, состоящими из девяти барж.