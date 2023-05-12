В Одесской области стартовало восстановление первого морского судна

Судно "Вилково" на ремонте. Фото: Дмитрий Москаленко / facebook

Начинается новый этап развития украинского морского судоходства, поскольку стартует масштабный ремонт первого морского судна Украинского дунайского пароходства (УДП). Этот шаг является частью программы развития и восстановления морских перевозок в Украине, направленной на восстановление морского сухогруза.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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Сегодня наиболее нужным видом судов на Дунае являются морские сухогрузы, активно привлеченные в экспорте украинской аграрной продукции. Однако в начале работы команды УДП морские суда пароходства были переданы в чартер предшественниками. Договоры фрахтования, заключенные при прошлом руководстве, откровенно противоречили интересам пароходства. Эти суда фактически "убивались", а пароходство получало скудные суммы.

Судно "Вилково" на ремонте. Фото: Дмитрий Москаленко.

Первые возвращенные суда в УДП находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому они нуждаются в масштабном ремонте. Сухогруз "Вилково", которое находилось в чартере с марта 2017 года, уже стало на доковый ремонт.

"Будет проведено обновление системы очистки балластных вод в соответствии с международными требованиями и большим объемом других работ. Однако более подробно о ходе выполнения ремонта расскажу впоследствии. Главное, что все работы должны завершиться в очень сжатые сроки. И уже этим летом восстановленное и модернизированное судно начнет работать на интересы Украины", — отметил Дмитрий Москаленко.

Что известно о теплоходе "Вилково"

Теплоход "Вилково" является пятым судном из серии, построенным на португальской верфи Виана ду Каштелу. Этот проект Р-845, известный также как тип Измаил, охватывал строительство шести судов в общем.

Впервые государственный флаг Украины был поднят на теплоходе "Вилково" 8 июля 1993 года. Это универсальный сухогруз, предназначенное для перевозки различных типов грузов, включая зерно и контейнеры.

Основные характеристики судна включают его длину — 88,15 метра, ширину — 15,50 метров, высоту борта — 7,10 метров и осадку по летней грузовой марке — 5,67 метра. Водоизмещение судна составляет 5742 тонны, а водоизмещение в балласте — 3279,8 тонны. Теплоход оснащен главным двигателем производства Wartsila с максимальной мощностью 1985 кВт при 750 оборотах в минуту, что позволяет развивать скорость 12 узлов в час.

В декабре 2008 года судно было арестовано в порту Псахна, Греция из-за многолетних долгов перед местными компаниями. Его уволили в марте 2010 года, после разрешения этой ситуации.

Напомним, после завершения капитального ремонта теплоходы "Одесса" и "Черкассы" (известные также как "Никифор Шолуденко" и "Нина Соснина" соответственно) готовятся вернуться к активной работе. Эти два самых мощных толкателя УДП способны работать с караванами, состоящими из девяти барж.