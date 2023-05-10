Завершено капітальний ремонт: "Одеса" знову піде у плавання

Ремонт теплохода в Одеській області. Фото: Дмитро Москаленко / facebook

Після завершення капітального ремонту теплоходи "Одеса" та "Черкаси" (відомі також як "Никифор Шолуденко" та "Нина Соснина" відповідно) готуються повернутися до активної роботи. Ці два найпотужніші штовхачі УДП здатні працювати з караванами, що складаються з 9 барж.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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В результаті проведеного ремонту не тільки було відновлено технічний стан суден, але й забезпечено надійний захист корпусів від корозії, що дозволить їм працювати ще довгий час.

Однією зі значних змін, внесених у процес ремонту, стала схема фарбування корпусу. Для кращого захисту від зовнішніх факторів використано декілька шарів фарби від провідного європейського виробника. Ця фарба має незвичайний для суден УДП насичений яскравий колір, що робить судна впізнаваними та привабливими.

Незабаром теплохід "Одеса" буде спущений на воду, після чого відбудуться роботи з центрування вололінії та ходові випробування. Щодо "Черкасів", завершено останні роботи, зокрема фарбування питних цистерн, триває процес отримання санітарного свідоцтва.

Нагадаємо, в Українському Дунайському пароплавстві допомагатимуть іншим компаніям дбати про екологію. У підприємстві планують оптимізувати витрати палива та скоротити шкідливі витрати.

Також ми писали, що з 2014 року пасажирські перевезення стабільно завдають Українському Дунайському пароплавству збитки. Не рятує навіть рекордний обсяг перевезень у 2018-2019. Сума збитків на рівні 30 млн грн за сезон. Інші судноплавні компанії також опиняються перед складним вибором, що роботи зі старим флотом, перевезення яким з багатьох причин стають нерентабельними.