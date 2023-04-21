В Дунайському пароплавстві почали дбати про екологію

Цивільне судно на дельті Дунаю. Фото: Центр транспортних стратегій

В Українському Дунайському пароплавстві допомагатимуть іншим компаніям дбати про екологію. У підприємстві планують оптимізувати витрати палива та скоротити шкідливі витрати.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

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За словами керівника підприємства дунайська логістика має адаптуватися під європейську систему, яка рухається у напряму скорочення викидів та зменшення негативного впливу на довкілля.

"Ми розпочали проєкт повної модернізації флоту, який передбачає встановлення більш економічних та високопродуктивних двигунів. Запроваджена онлайн-система моніторингу та контролю, яка дозволяє оптимізувати рейсові завдання та зменшити витрати палива. Деякі розробки унікальні, та вже зацікавили інші дунайські компанії", — наголошує Дмитро Москаленко.

Зазначимо, що у підприємстві також стартував проєкт створення хабу по обслуговуванню суден з системою утилізації забруднених нафтопродуктами відходів.

Нагадаємо, з 2014 року пасажирські перевезення стабільно завдають Українському Дунайському пароплавству збитки. Не рятує навіть рекордний обсяг перевезень у 2018-2019. Сума збитків на рівні 30 млн грн за сезон. Інші судноплавні компанії також опиняються перед складним вибором, що роботи зі старим флотом, перевезення яким з багатьох причин стають нерентабельними.