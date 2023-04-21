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Украинское Дунайское пароходство перейдет на европейскую систему потребления: что это значит

21 апреля 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Дунайском пароходстве начали заботиться об экологии
Гражданское судно на дельте Дуная. Фото: Центр транспортных стратегий
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Украинском Дунайском пароходстве будут помогать другим компаниям заботиться об экологии. В предприятии планируется оптимизировать расход топлива и сократить вредные расходы.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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По словам руководителя предприятия, дунайская логистика должна адаптироваться под европейскую систему, которая движется в направлении сокращения выбросов и уменьшения негативного влияния на окружающую среду.

"Мы начали проект полной модернизации флота, который предусматривает установку более экономичных и высокопроизводительных двигателей. Введена онлайн-система мониторинга и контроля, которая позволяет оптимизировать рейсовые задачи и уменьшить расход топлива. Некоторые разработки уникальны, и уже заинтересовали другие дунайские компании", — отмечает Дмитрий. Москаленко.

Отметим, что на предприятии также стартовал проект создания хаба по обслуживанию судов с системой утилизации загрязненных нефтепродуктами отходов.

Напомним, с 2014 года пассажирские перевозки стабильно наносят Украинскому Дунайскому пароходству ущерб. Не спасает даже рекордный объем перевозок в 2018–2019. Сумма ущерба на уровне 30 млн грн за сезон. Другие судоходные компании также оказываются перед сложным выбором работы со старым флотом, перевозка которым по многим причинам становятся нерентабельными.

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