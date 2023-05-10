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Завершен капитальный ремонт: "Одесса" снова пойдет в плавание

10 мая 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Завершен капитальный ремонт: "Одесса" снова пойдет в плавание
Ремонт теплоходов в Одесской области. Фото: Дмитрий Москаленко / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После завершения капитального ремонта теплоходы "Одесса" и "Черкассы" (известные также как "Никифор Шолуденко" и "Нина Соснина" соответственно) готовятся вернуться к активной работе. Эти два самых мощных толкателя УДП способны работать с караванами, состоящими из 9 барж.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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В результате проведенного ремонта не только было восстановлено техническое состояние судов, но и обеспечена надежная защита корпусов от коррозии, что позволит им работать еще долгое время.

Одним из значительных изменений, внесенных в процесс ремонта, стала схема покраски корпуса. Для лучшей защиты от внешних факторов использованы несколько слоев краски от ведущего европейского производителя. Эта краска имеет необычный для судов УДП насыщенный яркий цвет, что делает суда узнаваемыми и привлекательными.

В скором времени теплоход "Одесса" будет спущен на воду, после чего состоятся работы по центровке водолинии и ходовые испытания. Относительно теплохода "Черкассы", завершены последние работы, в частности покраска питьевых цистерн, продолжается процесс получения санитарного свидетельства.

Напомним, в Украинском Дунайском пароходстве будут помогать другим компаниям заботиться об экологии. В предприятии планируется оптимизировать расход топлива и сократить вредные расходы.

Также мы писали, что с 2014 года пассажирские перевозки стабильно наносят Украинскому Дунайскому пароходству ущерб. Не спасает даже рекордный объем перевозок в 2018–2019. Сумма ущерба на уровне 30 млн грн за сезон. Другие судоходные компании также оказываются перед сложным выбором работы со старым флотом, перевозка которым по многим причинам становятся нерентабельными.

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