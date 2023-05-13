Портовые терминалы Одесщины готовятся к передаче в концессию: что даст государству

Морской порт в Одесской области. Фото: МП "Черноморск"

Министерство восстановления Украины готовится передать в концессию первый, контейнерный и пятый терминалы порта "Черноморск". Этот процесс начался еще до полномасштабного вторжения в Россию и сейчас активно продолжается.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Первый этап передачи состоит в разработке техническо-экономического обоснования. Следующий включает проведение конкурса среди заинтересованных участников, желающих получить терминалы порта "Черноморск" в концессию.

"Задача будущего инвестора — эффективно управлять терминалами морского порта "Черноморск" и развивать их. Что даст концессия государству? Украина будет ежегодно получать концессионный взнос и стабильные поступления налогов в бюджет. Частное партнерство приведет к значительным инвестициям, позволит оптимизировать логистику перевозок и повысит качество услуг", — подчеркнул Вицепремьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

У Украины уже есть опыт передачи портовой инфраструктуры в концессию. В 2021 году Министерство инфраструктуры и ГП "АМПУ" передали государственные стивидорные компании морских портов "Херсон" и "Ольвия".

Напомним, начинается новый этап развития украинского морского судоходства, поскольку стартует масштабный ремонт первого морского судна Украинского дунайского пароходства (УДП). Этот шаг является частью программы развития и восстановления морских перевозок в Украине, направленной на восстановление морского сухогруза.