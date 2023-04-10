Посадовцю, який відбирав у одеських солдатів доплати, обрали запобіжний захід

Обрання запобіжного заходу. Фото: ДБР

За клопотанням ДБР суд обрав запобіжний захід посадовцю військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати. На період досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою.

Про це повідомляє державне Бюро розслідувань.

Читайте також:

"За клопотанням ДБР Заводський районний суд м. Миколаєва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині", — йдеться у повідомленні.

У квітні 2023 року працівники ДБР повідомили йому про підозру за вимагання з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів із щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. У разі відмови він погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Якщо провину чоловіка буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.