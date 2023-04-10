Чиновнику, который отбирал у одесских солдат доплаты, избрали меру пресечения

Избрание меры пресечения. Фото: ГБР

По ходатайству ГБР суд избрал меру пресечения должностному лицу воинской части, который отбирал у солдат боевые доплаты. В период досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей.

Об этом сообщает государственное Бюро расследований.

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"По ходатайству ГБР Заводской районный суд г. Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога командиру подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области", — говорится в сообщении.

В апреле 2023 года работники ГБР сообщили ему о подозрении о вымогательстве. Он требовал от подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств по ежемесячным надбавкам, установленным на период военного положения. В случае отказа угрожал проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

В настоящее время работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег из подчиненных на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Военнослужащему вручили подозрение в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному (по ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 46, 34). , ч. 5 ст.426-1 УК Украины).

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.