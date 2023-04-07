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Відбирав у солдатів доплати: на Одещині викрито посадовця військової частини

7 квітня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Йому вдалось назбирати понад пів мільйона
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили та затримали посадовця, який вимагав та одержував бойові доплати від військовослужбовців на Одещині. Підозрюваний обіймав посаду начальника матеріального забезпечення однієї з військових частин.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними ДБР, посадовець вимагав від підлеглих частину коштів з щомісячних надбавок, які були встановлені на період воєнного стану. У разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

"Заробив" 600 тисяч гривень

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих. Загалом військовослужбовцю вдалось "заробити"  понад 600 тисяч гривень. 

Яке покарання на нього чекає 

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого. Згідно зі статтями Кримінального кодексу України, за такі дії підозрюваного може бути покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, ДБР повідомило про затримання правоохоронця, який створив схему незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон України. За інформацією ДБР, чоловік організував "команду" зі своїх колег і працівників інших державних установ для вивезення військовозобов'язаних чоловіків через україно-молдавський кордон.

Також працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру інспектору Одеської митниці. Через  незаконні дії посадовця бюджет держави недоотримав мільйони гривень від розмитнення товарів.

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