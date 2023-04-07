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Отбирал у солдат доплаты: в Одесской области разоблачен чиновник воинской части

7 апреля 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ему удалось собрать более полумиллиона
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили и задержали чиновника, который требовал и получал боевые доплаты от военнослужащих в Одесской области. Подозреваемый занимал должность начальника материального обеспечения одной из воинских частей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным ГБР, чиновник требовал от подчиненных часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемам с прохождением службы и даже физической расправой.

"Заработал" 600 тысяч гривен

В настоящее время работники ГБР задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег из подчиненных. В общей сложности военнослужащему удалось "заработать" более 600 тысяч гривен.

Какое наказание его ждет

Военнослужащий уведомлен о подозрении в требовании чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному. Согласно статьям Уголовного кодекса Украины, за такие действия подозреваемого может быть наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, ГБР сообщило о задержании правоохранителя, создавшего схему незаконной переправки лиц призывного возраста через границу Украины. По информации ГБР, мужчина организовал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений для вывоза военнообязанных мужчин через украино-молдавскую границу.

Также сотрудники Государственного бюро расследований сообщили подозрение инспектору Одесской таможни. Из-за незаконных действий чиновника бюджет государства недополучил миллионы гривен от растаможки товаров.

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