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Poseidon вийшов на патрулювання у Чорному морі

29 грудня 2024 15:32
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Патруль НАТО Poseidon з’явився біля берегів Одеської області
Boeing P-8A Poseidon в небі. Фото ілюстративне: mil.in.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Біля берегів Одеської області зафіксували патрульний літак НАТО Boeing P-8A Poseidon сьогодні, 29 грудня. Він здійснював моніторинг над Чорним морем, зокрема, його місія — спостереження за кримським напрямком.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Рух літака НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon у небі над Чорним морем

Патрульний літак НАТО Boeing P-8A Poseidon, відомий своїми можливостями ведення розвідки, здійснював політ у зоні Чорного моря неподалік від Одеської області. За даними відкритих джерел, він проводив моніторинг військової активності в акваторії, що є важливим у контексті безпеки чорноморського регіону.

Цей літак, який часто використовують для моніторингу субмарин та інших військових об’єктів, оснащений найсучаснішою технікою, здатною відстежувати навіть приховані загрози.

Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Зазначимо, що НАТО регулярно здійснює розвідку в регіоні, зокрема за допомогою літаків типу Poseidon, щоб забезпечити прозорість і безпеку в міжнародних водах.

Нагадаємо, захисні конструкції, які росіяни встановили для охорони так званого Кримського мосту, частково втратили функціональність через штормову погоду. Також ми писали, що в тимчасово окупованому Криму режим надзвичайної ситуації через розлив мазуту в Чорному морі. 

Одеса розвідка НАТО Чорне море Одеська область Новини Одеси

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