Шторм пошкодив захисні споруди Кримського мосту

Незаконно збудована споруда — Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Захисні конструкції, які росіяни встановили для охорони так званого Кримського мосту, частково втратили функціональність через штормову погоду. Ба більше, сезон штормів, що триває, може завдати ще більше шкоди.

Про це у неділю, 29 грудня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Захисні загородження вийшли з ладу

За словами Плетенчука, російські захисні споруди, збудовані з метою ускладнення атак, значною мірою постраждали через штормові умови. Значна кількість цих конструкцій більше не виконує свій захисний функціонал.

"Внаслідок штормів ще у цьому році вони вийшли з ладу у великій кількості. Цю інформацію треба ще перевіряти, але природа завжди втручається. Сезон штормів ще триває і може завдати додаткових пошкоджень", — зазначив Плетенчук.

Він додав, що несприятливі погодні умови триватимуть ще кілька місяців, що може створити додаткові труднощі для російських військових з утриманням мосту під "охороною".

Загородження будували після атак на міст

Зазначимо, що росіяни застосували різні інженерні споруди, включаючи понтонні загородження, для захисту Кримського мосту після низки атак. За словами Дмитра Плетенчука, загородження складаються з потоплених барж тощо.

"Вони щось там затоплювали, будували якийсь паркан у Чорному морі. Взагалі росіяни люблять будувати собі паркани. Але на цей раз природа перемогла", — додав речник ВМС ЗСУ

Нагадаємо, росіяни ввели в тимчасово окупованому Криму режим надзвичайної ситуації через розлив мазуту в Чорному морі. Також ми повідомляли, що одеські прикордонники врятували пораненого під час атаки російськими дронами.