Шторм повредил защитные сооружения Крымского моста

Незаконно построенное сооружение — Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ

Защитные конструкции, которые россияне установили для охраны так называемого Крымского моста, частично потеряли функциональность из-за штормовой погоды. Более того, продолжающийся сезон штормов может нанести еще больше вреда.

Об этом в воскресенье, 29 декабря, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Защитные заграждения вышли из строя

По словам Плетенчука, российские защитные сооружения, построенные с целью усложнения атак, в значительной степени пострадали из-за штормовых условий. Значительное количество этих конструкций больше не выполняет защитный функционал.

"В результате штормов еще в этом году они вышли из строя в большом количестве. Эту информацию нужно еще проверять, но природа всегда вмешивается. Сезон штормов еще продолжается и может нанести дополнительные повреждения", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что неблагоприятные погодные условия продлятся еще несколько месяцев, что может создать дополнительные трудности для российских военных с содержанием моста под "охраной".

Заграждения строили после атак на мост

Отметим, что россияне применили разные инженерные сооружения, включая понтонные заграждения, для защиты Крымского моста после ряда атак. По словам Дмитрия Плетенчука, заграждения состоят из потопленных барж.

"Они что-то там затапливали, строили какой-то забор в Черном море. Вообще россияне любят строить себе заборы. Но на этот раз природа победила", — добавил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, россияне ввели во временно оккупированном Крыму режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Черном море. Также мы сообщали, что одесские пограничники спасли раненого при атаке российскими дронами.