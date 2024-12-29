Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российские заграждения Крымского моста уже повреждены arrow

Российские заграждения Крымского моста уже повреждены

29 декабря 2024 15:02
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Шторм повредил защитные сооружения Крымского моста
Незаконно построенное сооружение — Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Защитные конструкции, которые россияне установили для охраны так называемого Крымского моста, частично потеряли функциональность из-за штормовой погоды. Более того, продолжающийся сезон штормов может нанести еще больше вреда.

Об этом в воскресенье, 29 декабря, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Защитные заграждения вышли из строя

По словам Плетенчука, российские защитные сооружения, построенные с целью усложнения атак, в значительной степени пострадали из-за штормовых условий. Значительное количество этих конструкций больше не выполняет защитный функционал.

"В результате штормов еще в этом году они вышли из строя в большом количестве. Эту информацию нужно еще проверять, но природа всегда вмешивается. Сезон штормов еще продолжается и может нанести дополнительные повреждения", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что неблагоприятные погодные условия продлятся еще несколько месяцев, что может создать дополнительные трудности для российских военных с содержанием моста под "охраной".

Заграждения строили после атак на мост

Отметим, что россияне применили разные инженерные сооружения, включая понтонные заграждения, для защиты Крымского моста после ряда атак. По словам Дмитрия Плетенчука, заграждения состоят из потопленных барж.

"Они что-то там затапливали, строили какой-то забор в Черном море. Вообще россияне любят строить себе заборы. Но на этот раз природа победила", — добавил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, россияне ввели во временно оккупированном Крыму режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Черном море. Также мы сообщали, что одесские пограничники спасли раненого при атаке российскими дронами.

Одесса Крым мост Черное море Одесская область Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:36 От революций до войны — что происходило в Украине в год Змеи

15:35 Кабмин разрешил бронирование священников от мобилизации — детали

15:32 Poseidon вышел на патрулирование в Черном море

15:25 Бронирование местного чиновника — возможен ли выезд за границу

Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год. - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год.

15:04 Лавров резко высказался в сторону команды Трампа и войны

15:02 Российские заграждения Крымского моста уже повреждены

14:32 В Одессе показали лица пленных и пропавших защитников

14:30 Необычные тенденции на рынке труда — что не устраивает украинцев

14:06 Алиев пристыдил РФ и заявил, что самолет AZAL был сбит с земли

15:36 От революций до войны — что происходило в Украине в год Змеи

15:35 Кабмин разрешил бронирование священников от мобилизации — детали

15:32 Poseidon вышел на патрулирование в Черном море

15:25 Бронирование местного чиновника — возможен ли выезд за границу

15:04 Лавров резко высказался в сторону команды Трампа и войны

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год. - 80x80

Легализация криптовалют в Украине — прогноз на 2025 год.

15:02 Российские заграждения Крымского моста уже повреждены

14:32 В Одессе показали лица пленных и пропавших защитников

14:30 Необычные тенденции на рынке труда — что не устраивает украинцев

14:06 Алиев пристыдил РФ и заявил, что самолет AZAL был сбит с земли

14:00 Воскресенье без воды в Одессе — в домах нет водоснабжения

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

06:13 Пенсии, тарифы и налоги — что изменится в Украине в 2025 году

06:13 Новогодний стол 2025 — цены на продукты для классических блюд

28 декабря 2024

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

Text

15:06 В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Text

11:33 В ГУР сказали, что усложняет процесс возвращения из плена

28 декабря 2024
Text

23:41 Козак объяснил высокую стоимость проезда метро в Киеве

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

27 декабря 2024

09:40 Цены на проезд в Харькове — что изменится с 1 января 2025 года