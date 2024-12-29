Патруль НАТО Poseidon появился у берегов Одесской области

Boeing P-8A Poseidon в небе. Фото иллюстративное: mil.in.ua

У берегов Одесской области зафиксировали патрульный самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon сегодня, 29 декабря. Он осуществлял мониторинг над Черным морем, в частности, его миссия была наблюдением за крымским направлением.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Boeing P-8A Poseidon в небе над Черным морем

Патрульный самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon, известный своими возможностями разведки, совершал полет в зоне Черного моря неподалеку от Одесской области. По данным открытых источников, он проводил мониторинг военной активности в акватории, что важно в контексте безопасности черноморского региона.

Этот самолет, часто используемый для мониторинга субмарин и других военных объектов, оснащен самой современной техникой, способной отслеживать даже скрытые угрозы.

Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Отметим, что НАТО регулярно осуществляет разведку в регионе, в частности, с помощью самолетов типа Poseidon, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность в международных водах.

Напомним, защитные конструкции, которые россияне установили для охраны так называемого Крымского моста, частично потеряли функциональность из-за штормовой погоды. Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута в Черном море.