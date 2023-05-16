Поширення кишкової інфекції в Одесі: скільки людей в лікарні

Госпіталізація хворих до лікарні. Фото: Віктор Ковальчук / УНІАН

В Одесі зафіксовано спокійну та контрольовану епідситуацію щодо захворюваності на гострі кишкові інфекції. У міській клінічній інфекційній лікарні наразі перебувають 23 пацієнти з цими захворюваннями, всім проведено відповідне обстеження для визначення збудника інфекції.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за минулий тиждень захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одеси знизилася на 31,6%, порівняно з попереднім тижнем. Всього за тиждень зареєстровано 39 випадків гострих кишкових інфекцій, з них 56,4% — діти до 17 років", — йдеться в повідомленні.

Для запобігання поширенню гострих кишкових інфекцій в Одесі надаються рекомендації щодо профілактики. Ось деякі з них:

Не купуйте харчові продукти в приватних осіб у невстановлених місцях торгівлі. Не купуйте їжу там, де немає холодильника та проточної води (стрітфуд). Не пробуйте на ринках немиту продукцію (фрукти, баштанні) і не давайте куштувати дітям. Ретельно мийте овочі та фрукти перед вживанням, якщо ви даєте їх дитині у сирому вигляді — можна додатково ополоснути кип'яченою водою. Влітку їжу слід готувати з розрахунку на один прийом їжі, особливо це стосується дитячих продуктів харчування, зокрема молочних сумішей. Продукти, що швидко псуються, повинні зберігатися тільки в холодильнику при температурі 2-6 °С. Готова їжа при кімнатній температурі може зберігатися близько двох годин. Не можна зберігати в холодильнику одночасно сиру та готову їжу, наприклад, котлети та сире м'ясо не повинні зберігатися на одній полиці. Бажано користуватися окремими ножами та обробними дошками для сирої та готової продукції. Дотримуйтесь режиму термічної обробки продуктів харчування, особливо м'яса, риби, яєць, морепродуктів. Уважно дивіться на термін зберігання продуктів і не вживайте продукти з терміном придатності, що минув. При найменшому сумніві в якості їжі утримайтеся від її вживання. Ретельно дотримуйтесь правил особистої гігієни. Якомога частіше мийте руки, особливо перед приготуванням їжі та після кожної перерви в процесі приготування, а також після відвідування санвузла. Воду краще вживати бутильовану або свіжо кип'ячену. Для маленьких дітей потрібно кип'ятити навіть бутильовану воду.

Якщо у вас з'являються симптоми харчового отруєння, такі як кишкові розлади, нудота, блювання або висока температура, негайно зверніться до вашого сімейного лікаря або педіатра у разі захворювання дитини. Якщо ви не маєте декларації з лікарем, ви можете зателефонувати на цілодобовий call-центр міської служби невідкладної допомоги: 15-50 зі стаціонарних телефонів або 0-800-50-15-50 з мобільних.

У разі різкого погіршення самопочуття слід негайно телефонувати в службу екстреної медичної допомоги за номером "103".

Нагадаємо, в Україні анонсували скасування карантинних обмежень пов'язаних із пандемію COVID-19. Втім, в регіоні за останній тиждень зафіксовано кілька летальних випадків.