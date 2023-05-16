Распространение кишечной инфекции в Одессе: сколько людей в больнице

Госпитализация больных в больницу. Фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

В Одессе зафиксирована спокойная и контролируемая эпидситуация относительно заболеваемости острыми кишечными инфекциями. В городской клинической инфекционной больнице находятся 23 пациента с этими заболеваниями, всем проведено соответствующее обследование для определения возбудителя инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, за прошедшую неделю заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе снизилась на 31,6% по сравнению с предыдущей неделей. Всего за неделю зарегистрировано 39 случаев острых кишечных инфекций, из них 56,4 % —- дети до 17 лет", — говорится в сообщении.

Для предотвращения распространения острых кишечных инфекций в Одессе предоставляются рекомендации по профилактике. Вот некоторые из них:

Не покупайте продукты питания у частных лиц в неустановленных местах торговли. Не покупайте еду там, где нет холодильника и проточной воды (стритфуд). Не пробуйте на рынках немытую продукцию (фрукты, бахчевые) и не давайте пробовать детям. Тщательно мойте овощи и фрукты перед употреблением, если вы даете их ребенку в сыром виде – можно дополнительно ополоснуть кипяченой водой. Летом пищу следует готовить в расчете на один прием пищи, особенно это касается детских продуктов питания, в частности, молочных смесей. Быстро портящиеся продукты должны храниться только в холодильнике при температуре 2-6 °С. Готовая еда при комнатной температуре может храниться около двух часов. Нельзя хранить в холодильнике сырую и готовую пищу, например, котлеты и сырое мясо не должны храниться на одной полке. Желательно использовать отдельные ножи и разделочные доски для сырой и готовой продукции. Соблюдайте режим термической обработки продуктов питания, особенно мяса, рыбы, яиц, морепродуктов. Внимательно смотрите на срок хранения продуктов и не употребляйте продукты с истекшим сроком годности. При малейшем сомнении в качестве пищи воздержитесь от ее употребления. Тщательно соблюдайте правила личной гигиены. Как можно чаще мойте руки, особенно перед приготовлением пищи и после каждого перерыва в процессе приготовления, а также после посещения санузла. Воду лучше употреблять бутилированную или свежекипяченую. Для маленьких детей нужно кипятить даже бутилированную воду.

Если у вас появляются симптомы пищевого отравления, такие как кишечные расстройства, тошнота, рвота или высокая температура, обратитесь к вашему семейному врачу или педиатру в случае заболевания ребенка. Если вы не имеете декларации с врачом, вы можете позвонить по телефону на круглосуточный call-центр городской службы неотложной помощи: 15-50 со стационарных телефонов или 0-800-50-15-50 с мобильных.

При резком ухудшении самочувствия следует немедленно звонить в службу экстренной медицинской помощи по номеру "103".

Напомним, в Украине анонсирована отмена карантинных ограничений связанных с пандемией COVID-19. Впрочем, в регионе за последнюю неделю зафиксировано несколько летальных исходов.