Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поширювала фейки про українську армію: на Одещині затримали колаборантку arrow

Поширювала фейки про українську армію: на Одещині затримали колаборантку

25 квітня 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Поширювала фейки про українську армію: на Одещині затримали колаборантку
Працівники СБУ шукають речові докази. Фото: Facebook СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали інтернет-агентку РФ. Жінка була координаторкою проросійських телеграм-каналів.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Читайте також:

За інформацією СБУ, жінка у соцмережах поширювала дезінформацію про ЗСУ та розповсюджувала кремлівські наративи про війну в Україні. Більшу частину інформації колаборантка шукала на вільних інтернет-ресурсах країни-агресора.

Ще одну зрадницю виявили у Миколаївській області. Дружина настоятеля одного з храмів УПЦ у соцмережах схвалювала воєнні злочини окупантів. Також вона активно розповсюджувала антиукраїнські пости з росЗМІ. 

Наразі обом колаборанткам повідомили про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Жінки перебувають під вартою.

Де ще затримали

У Києві викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі "Вконтакте" закликав до масових убивств українців.

У Харкові кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в "Однокласниках" закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.

У Черкаській області викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань РФ та "героїзували" їхні злочини.

Нагадаємо, на Одещині затримали колаборантку з Херсона. Жінка брала участь в організації псевдореферендуму на окупованій території.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB