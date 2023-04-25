Поширювала фейки про українську армію: на Одещині затримали колаборантку

Працівники СБУ шукають речові докази. Фото: Facebook СБУ

В Одеській області затримали інтернет-агентку РФ. Жінка була координаторкою проросійських телеграм-каналів.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

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За інформацією СБУ, жінка у соцмережах поширювала дезінформацію про ЗСУ та розповсюджувала кремлівські наративи про війну в Україні. Більшу частину інформації колаборантка шукала на вільних інтернет-ресурсах країни-агресора.

Ще одну зрадницю виявили у Миколаївській області. Дружина настоятеля одного з храмів УПЦ у соцмережах схвалювала воєнні злочини окупантів. Також вона активно розповсюджувала антиукраїнські пости з росЗМІ.

Наразі обом колаборанткам повідомили про підозру у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Жінки перебувають під вартою.

Де ще затримали

У Києві викрито 37-річного мешканця столиці, який у російській соцмережі "Вконтакте" закликав до масових убивств українців.

У Харкові кіберфахівці СБУ задокументували злочинну діяльність жительки міста, яка в "Однокласниках" закликала до співпраці з бойовиками та окупаційною адміністрацією у захоплених районах на сході України.

У Черкаській області викрито двох мешканців регіону, що популяризували учасників окупаційних угруповань РФ та "героїзували" їхні злочини.

Нагадаємо, на Одещині затримали колаборантку з Херсона. Жінка брала участь в організації псевдореферендуму на окупованій території.