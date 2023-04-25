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Распространяла фейки об украинской армии: в Одесской области задержали коллаборантку

25 апреля 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Распространяла фейки об украинской армии: в Одесской области задержали коллаборантку
Сотрудники СБУ ищут вещественные доказательства. Фото: Facebook СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержана интернет-агентка РФ. Женщина была координатором пророссийских телеграмм-каналов.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По информации СБУ, женщина в соцсетях распространяла дезинформацию об ВСУ и распространяла кремлевские нарративы о войне в Украине. Большую часть информации коллаборантка искала на свободных интернет-ресурсах страны-агрессора.

Еще одну предательницу обнаружили в Николаевской области. Жена настоятеля одного из храмов УПЦ в соцсетях одобряла военные преступления окупантов. Также она активно распространяла антиукраинские посты из росСМИ.

Обеим коллаборанткам сообщили о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Женщины находятся под стражей.

Где еще задержали

В Киеве разоблачен 37-летний житель столицы, который в российской соцсети "Вконтакте" призвал к массовым убийствам украинцев.

В Харькове киберспециалисты СБУ задокументировали преступную деятельность жительницы города, призвавшей в "Одноклассниках" к сотрудничеству с боевиками и оккупационной администрацией в захваченных районах на востоке Украины.

В Черкасской области разоблачены два жителя региона, которые популяризировали участников оккупационных группировок РФ и "героизировали" их преступления.

Напомним, в Одесской области задержали коллаборантку из Херсона. Женщина принимала участие в организации псевдореферендума на оккупированной территории.

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