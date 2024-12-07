Одеські депутати вимагають компенсацій для мешканців будинків-пам’яток

Зруйновані будинки в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеська міськрада звернулася до уряду України з проханням змінити порядок компенсацій за пошкоджене майно в будинках, що є пам’ятками культурної спадщини. Зараз мешканці таких будинків не можуть отримати компенсації через обмеження в системі "єВідновлення".

Про це у суботу, 7 грудня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Згідно із Законом України про відшкодування зруйнованого і пошкодженого житла, власники квартир у таких будинках мають право на компенсацію. Однак через законодавчі обмеження використання електронної системи "єВідновлення" для цієї категорії громадян є неможливим.

Виконавчий комітет Одеської міської ради протягом 2024 року двічі звертався до Міністерства культури та Міністерства розвитку громад та територій із проханням внести відповідні зміни до нормативних актів, але питання досі залишається невирішеним.

Скільки будинків постраждало

За даними Міністерства культури, через російську агресію в Україні пошкоджено 1222 пам’ятки культурної спадщини, 130 з яких є житловими будинками.

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