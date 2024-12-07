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Разрушенные дома — одесские депутаты требуют переписать закон

7 декабря 2024 13:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесские депутаты требуют компенсаций для жильцов домов-памятников
Разрушены дома в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесский горсовет обратился к правительству Украины с просьбой изменить порядок компенсаций за поврежденное имущество в домах, являющихся памятниками культурного наследия. Сейчас жители таких домов не могут получить компенсации из-за ограничений в системе "єВідновлення".

Об этом в субботу, 7 декабря, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Согласно Закону Украины о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, владельцы квартир в таких домах имеют право на компенсацию. Однако из-за законодательных ограничений использование электронной системы "єВідновлення" для этой категории граждан невозможно.

Исполнительный комитет Одесского городского совета в течение 2024 года дважды обращался в Министерство культуры и Министерство развития общин и территории с просьбой внести соответствующие изменения в нормативные акты, но вопрос до сих пор остается нерешенным.

Сколько домов пострадало

По данным Министерства культуры, из-за российской агрессии в Украине повреждены 1 222 памятника культурного наследия, 130 из которых являются жилыми домами.

Напомним, ущерб от российских атак на Харьков оценивают примерно в 10 миллиардов долларов. Также мы писали восстанавливающийся город Николаев.

Одесса Одесская область жилье компенсация Новости Одессы восстановление

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