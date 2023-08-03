Пошкоджене житло: скільки одеситів отримають компенсацію через "єВідновлення"

Одесити ліквідовують наслідки ракетної атаки. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради, на якому ухвалено рішення виділити додаткові кошти на надання компенсації містянам за пошкоджені квартири. Загалом задовольнили понад 40 заявок.

Про це стало відомо на позачерговому засіданні виконкому Одеської міської ради.

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Загальна сума компенсацій становить 1 мільйон 800 тисяч гривень. Ці кошти призначені для одеситів, які зазнали збитків унаслідок збройної агресії РФ, та дозволять їм придбати будівельні матеріали або оплатити послуги з будівництва для відновлення пошкодженого майна.

"Є сьогодні декілька пунктів, за якими ми надаємо від міста допомогу мешканцям. Перша допомога на відновлення вікон та дверей після ракетних обстрілів. Зараз ще є така державна програма "єВідновлення", ми вже з міською комісією ухвалили 46 рішень щодо заявок від мешканців, та найближчим часом будуть виділені кошти", — сказав голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов.

Крім того, наразі ще 40 заявок перебувають у роботі. Найближчим часом вони будуть розглянуті комісією та включені до порядку денного виконавчого комітету для подальшого затвердження.

Нагадаємо, що одеситам, які постраждали від збройної агресії РФ, необхідно звертатися до відповідної районної адміністрації міста, де нададуть перелік усіх необхідних документів для отримання компенсації з міського бюджету.

Зазначимо, в Україні працює програма "єВідновлення". Якщо нею скористатися, то можна отримати кошти за зруйноване ворогом помешкання. Як отримати швидше гроші — читайте в матеріалі.