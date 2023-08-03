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Поврежденное жилье: сколько одесситов получат компенсацию через "єВідновлення"

3 августа 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Поврежденное жилье: сколько одесситов получат компенсацию через "єВідновлення"
Одесситы устраняют последствия ракетной атаки. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета, на котором было принято решение выделить дополнительные средства на компенсацию горожанам за поврежденные квартиры. Всего удовлетворено более 40 заявок.

Об этом стало известно на внеочередном заседании исполкома Одесского городского совета.

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Общая сумма компенсаций составляет 1 миллион 800 тысяч гривен. Эти средства предназначены для одесситов, понесших ущерб вследствие вооруженной агрессии РФ, и позволят им приобрести строительные материалы или оплатить услуги по строительству для восстановления поврежденного имущества.

"Есть сегодня несколько пунктов, по которым мы оказываем от города помощь жителям. Первая помощь на восстановление окон и дверей после ракетных обстрелов. Сейчас еще есть такая государственная программа "єВідновлення", мы уже с городской комиссией приняли 46 решений по заявкам от жителей и в ближайшее время будут выделены средства", — сказал глава Приморской районной администрации Марат Королев.

Кроме того, еще 40 заявок находятся в работе. В ближайшее время они будут рассмотрены комиссией и включены в повестку исполнительного комитета для дальнейшего утверждения.

Напомним, что одесситам, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ, необходимо обращаться в соответствующую районную администрацию города, где предоставят перечень всех необходимых документов для получения компенсации из городского бюджета.

Отметим, в Украине работает программа "єВідновлення". Если ею воспользоваться, то можно получить средства за разрушенное врагом помещение. Как получить скорее деньги — читайте в материале.

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