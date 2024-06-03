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Поспішіть із виїздом до сусідніх країн та Бессарабії — ситуація на трасі Одеса-Рені

3 червня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затори на трасі Одеса-Рені станом на ранок понедліка, 3 червня.
Дорога з Одеси в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні зранку, 3 червня, постерігаються локальні затори на виїзді з Одеси та на дорогах у напрямку Молдови та Румунії. Варто зазначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на трасі Одеса-Рені залишається під контролем. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у межах Маяк та на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом дорога вільна.  

Затори на Паланку 3 червня
Ситуація на трасі у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" також не зафіксована черга на перетин кордону. Згідно даних картографічного сервісу, дорога до цього КПП не ускладнена та черг наразі не спостерігається.

Затори на КПП "Старокозаче" 3 червня
Ситуація на трасі у напрямку "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах села Кирнички та Саф'ян. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску теж є невелика черга. 

Затори на Орлівку 3 червня
Ситуація на трасі у напрямку Орлівки Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Однак затори фіксуються на під'їзді до КПП — ділянка з ускладненим рухом позначена помаранчевим кольором.

Затори на КПП "Рені" 3 червня
Затор на під'їзді до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Ціни на паливо

За даними моніторингового сайту, 3 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,58 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,33 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,58 грн/л;
  • скраплений газ — 26,57 грн/л.

Нагадаємо, на півдні Одеської області тривають роботи з капітального ремонту мосту через канал Кофа, що розташований на автомобільній дорозі Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове. Стару конструкцію вже демонтували та йде підготовка до встановлення нових балок. 

Новини Одеси
черги
Румунія
Одеса
затори
черги на кордоні
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