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Поспешите с выездом в соседние страны и Бессарабию — ситуация на трассе Одесса — Рени

3 июня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на трассе Одесса-Рени по состоянию на утро понедельника, 3 июня.
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня утром, 3 июня, предостерегаются локальные пробки на выезде из Одессы и на дорогах в направлении Молдовы и Румынии. Стоит отметить, что в настоящее время их размеры не значимы и ситуация на трассе Одесса — Рени остается под контролем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в пределах Маяк и на КПП, который находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом дорога свободна.

Пробки на Паланку 3 июня
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Староказачье" также не зафиксирована очередь на пересечение границы. Согласно данным картографического сервиса, дорога к этому КПП не усложнена и очередей пока не наблюдается.

Пробки на КПП "Староказаче" 3 июня
Ситуация на трассе в направлении "Староказачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах села Кирнички и Сафьян. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.

Пробки на Орловке 3 июня
Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако пробки фиксируются на подъезде к КПП — участок с усложненным движением обозначен оранжевым цветом.

Пробки на КПП "Рени" 3 июня
Пробка на подъезде к КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Цены на топливо

По данным мониторингового сайта, 3 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,58 грн/л;
  • А-95 — 55,92 грн/л;
  • А-92 — 52,33 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,58 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,57 грн/л.

Напомним, на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.

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