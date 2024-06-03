Пробки на трассе Одесса-Рени по состоянию на утро понедельника, 3 июня.

Поспешите с выездом в соседние страны и Бессарабию — ситуация на трассе Одесса — Рени
Сегодня утром, 3 июня, предостерегаются локальные пробки на выезде из Одессы и на дорогах в направлении Молдовы и Румынии. Стоит отметить, что в настоящее время их размеры не значимы и ситуация на трассе Одесса — Рени остается под контролем.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в пределах Маяк и на КПП, который находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом дорога свободна.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Староказачье" также не зафиксирована очередь на пересечение границы. Согласно данным картографического сервиса, дорога к этому КПП не усложнена и очередей пока не наблюдается.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах села Кирнички и Сафьян. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако пробки фиксируются на подъезде к КПП — участок с усложненным движением обозначен оранжевым цветом.
Цены на топливо
По данным мониторингового сайта, 3 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,58 грн/л;
- А-95 — 55,92 грн/л;
- А-92 — 52,33 грн/л;
- дизельное топливо — 52,58 грн/л;
- сжиженный газ — 26,57 грн/л.
Напомним, на юге Одесской области продолжаются работы по капитальному ремонту моста через канал Кофа, расположенный на автомобильной дороге Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково. Старая конструкция уже демонтирована и идет подготовка к установке новых балок.
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