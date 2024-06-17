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Поспішіть сісти за кермо — чи є затори на міжнародній трасі Одещини у понеділок​

17 червня 2024 11:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затори на Одещині у напрямку Молдови та Румунії сьогодні, 17 червня
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У понеділок вранці, 17 червня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори на виїзді з обласного центру в напрямку кордону з Молдовою. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, зафіксовані черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор на виїзді з Одеси, велике скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним та помаранчевим кольорами. Перед самим пунктом невелика черга.

Затори на Паланку 17 червня
Дорога у бік Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче" наразі не зафіксована черга на перетин кордону. Через те, що проїзд ускладнений у напрямку Паланки, на цьому КПП дорога вільна.

Затори на КПП Старокозаче
Дорога у бік Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Саф'ян та Броски. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черги не зафіксовано. 

Затори у напрямку Орлівки
Дорога у бік Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Затори на КПП Рені 17 червня
Дорога у бік Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 17 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,02 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,48 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені планують засипати майданчик та організувати перевірку вантажівок. Все це робиться, щоб зменшити черги та полегшити проїзд до кордонів та у бік Бессарабії.

Румунія
дороги
Одеса
затори
черги на кордоні
Одеська область
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