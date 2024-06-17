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Поспешите сесть за руль — есть ли пробки на международной трассе Одесчины в понедельник

17 июня 2024 11:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Пробки на Одесчине в направлении Молдовы и Румынии сегодня, 17 июня
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В понедельник утром, 17 июня, на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки на выезде из областного центра в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что их размеры незначительны. Кроме этого, зафиксированы очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка на выезде из Одессы, большое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным и оранжевым цветами. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Пробки на Паланку 17 июня
Дорога в сторону Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" пока не зафиксирована очередь на пересечение границы. Из-за того, что проезд усложнен в направлении Паланки, на этом КПП дорога свободна.

Пробки на КПП Староказачье
Дорога в сторону Староказачьего. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Сафьян и Броски. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередь не зафиксирована.

Пробки в направлении Орловки
Дорога в сторону Орловки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Пробки на КПП Рени 17 июня
Дорога в сторону Рени. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 17 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 59,85 грн/л;
  • А-95 — 56,22 грн/л;
  • А-92 — 53,02 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,48 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Напомним, на трассе Одесса — Рени планируют засыпать площадку и организовать проверку грузовиков. Все это делается, чтобы уменьшить очереди и облегчить проезд в границы и в сторону Бессарабии.

Румыния
дороги
Одесса
пробки
очереди на границе
Одесская область
Молдова
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