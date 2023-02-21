Ракетоносіїв у Чорному морі зараз немає, втім загроза обстрілів нікуди не зникла
Сьогодні, 21 лютого, росіяни були вимушені повернутися до пунктів базування ракетоносії. Проте в Чорному морі, попри сильний шторм, все ще перебуває п’ять ворожих кораблі, які збирають інформацію про надводну ситуацію.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
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Скільки кораблів загрожують
- в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, з них носії крилатих ракет "Калібр" немає;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети.
Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Зазначимо від початку повномасштабного вторгнення ВМС України значно збільшили свій військовий потенціал. Тож всі стратегічні підступи до Одеської області під контролем ЗСУ.
Нагадаємо, російські окупаційні війська в Одеській області використали новітній вид зброї. Ворог здійснив атаку важливого інфраструктурного об'єкта з використанням морських дронів-камікадзе.