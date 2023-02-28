Світло має бути: яка ситуація в електросистемі Одещини
Наслідки вчорашньої аварії на високовольтній лінії вдалось повністю ліквідувати. Сьогодні одесити та мешканці району мають бути зі світлом.
Про це зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.
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Відновлювали електроенергію по районах. В пріоритеті було під'єднання до мережі критичної інфраструктури.
"Якщо до когось не дійшла ще електроенергія, немає живлення то це суто внутрішньо будинкові проблеми. Були певні перевантаження мережі й буди аварійні ситуації, мова йде про щитові в будинках, але таких випадків не досить багато. Переважна більшість одеситів та мешканців району з електроенергією", — зазначив Братчук.
Куди звертатись у разі відсутності світла
У разі довгої відсутності світла повідомте про це через:
- сторінку у фейсбук;
- повідомлення на сайті;
- чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Дефіциту немає
"Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло в Одеській області. Однак внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії. Ви можете дізнатись графік відключень за вашою адресою за посиланням
Нагадаємо, Одеса пережила чергу блекаутів та жорсткі графіки відключень, однак лише зараз стало відомо, що в цей час енергосистему виручало сонце. Сонячну енергію розподіляли між клієнтами.