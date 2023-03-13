В Миколаївській області близько 270 тис. га території потребують розмінування

Іноземні партнери долучилися до розмінування

Багато областей України допомагають Миколаївщині розмінувати території. Але темпів не вистачає, щоб зробити все в короткий термін.

Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Станом на сьогодні в нас близько 270 тисяч га землі потребують розмінування. Є вже й розміновані землі. Втім, казати про них на буду, поки вони не отримають відповідний сертифікат. Але понад 80% земель будуть використані в посівній цьогоріч", — зазначив на брифінгу Віталій Кім.

Очільник області зазначає, роботи з розмінування полів тривають, але повільно, тому часто аграрії намагаються перевірити та розмінувати поля перед посівною власними зусиллями. Але це дуже ризиковано.

Зазначимо, рятувальники Миколаївської області протягом 10-11 березня здійснили 31 виїзд на розмінування, вилучивши 139 боєприпасів. З початку повномасштабної війни — 12 038.

Нагадаємо, вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих.

До них належать:

артилерійські снаряди,

реактивні та інженерні міни,

авіабомби,

детонатори,

ручні гранати,

набої різних видів.

Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

В екстрених ситуаціях телефонуйте за номерами 101 або 102.

Фото: Слово і Діло