В Миколаївській області близько 270 тис. га території потребують розмінування
Багато областей України допомагають Миколаївщині розмінувати території. Але темпів не вистачає, щоб зробити все в короткий термін.
Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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"Станом на сьогодні в нас близько 270 тисяч га землі потребують розмінування. Є вже й розміновані землі. Втім, казати про них на буду, поки вони не отримають відповідний сертифікат. Але понад 80% земель будуть використані в посівній цьогоріч", — зазначив на брифінгу Віталій Кім.
Очільник області зазначає, роботи з розмінування полів тривають, але повільно, тому часто аграрії намагаються перевірити та розмінувати поля перед посівною власними зусиллями. Але це дуже ризиковано.
Зазначимо, рятувальники Миколаївської області протягом 10-11 березня здійснили 31 виїзд на розмінування, вилучивши 139 боєприпасів. З початку повномасштабної війни — 12 038.
Нагадаємо, вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих.
До них належать:
- артилерійські снаряди,
- реактивні та інженерні міни,
- авіабомби,
- детонатори,
- ручні гранати,
- набої різних видів.
Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.
В екстрених ситуаціях телефонуйте за номерами 101 або 102.
Фото: Слово і Діло