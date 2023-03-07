В Одесі буде чутно вибух: в чому причина

Чіпати підозрілі предмети категорично заборонено

Сьогодні, 7 березня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать одразу два боєприпаси часів Другої світової. Їх знайшли в Одесі та в Березівському районі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Напередодні в Одесі та в селі Вікторівка було виявлено гранату два артилерійських снаряди калібру 76 мм та 45 мм відповідно. Обидва боєприпаси часів Другої світової війни сьогодні будуть контрольовано знищені фахівцями ДСНС

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".

Також поліцейські задокументували, як уродженець Миколаївщини двічі продав небезпечні предмети, отримавши за них прибуток. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.