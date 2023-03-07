В Одессе будет слышен взрыв: в чем причина
Сегодня, 7 марта, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат сразу два боеприпаса времен Второй мировой. Их нашли в Одессе и Березовском районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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Накануне в Одессе и в селе Викторовка были обнаружены гранаты два артиллерийских снаряда калибра 76 мм и 45 мм соответственно. Оба боеприпаса времен Второй мировой войны сегодня будут контролированы уничтоженными специалистами ГСЧС
Взрывоопасные предметы
Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.
Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.
Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.
Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".
Напомним, в Одессе полицейские задержали переселенца из Донбасса, сбывшего опасный боевой припас. Своего потенциального покупателя он нашел на "Привозе".
Также полицейские задокументировали, как уроженец Николаевщины дважды продал опасные предметы, получив за них прибыль. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.