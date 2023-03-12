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Розмінування на Миколаївщині: рятувальники показали, як знешкоджують небезпечні знахідки

12 березня 2023 14:35
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Розмінування на Миколаївщині
Розмінування Миколаївської області триває щодня
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Протягом 10-11 березня піротехніки здійснили 31 виїзд на розмінування, вилучивши 139 боєприпасів. З початку повномасштабної війни — 12 038.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївський області.

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"Лише за  минулу добу піротехніки ДСНС здійснили 19 виїздів на ідентифікацію ВНП та вилучили 116 небезпечних предметів. А з початку повномасштабного вторгнення здійснено 5960 залучень для ідентифікації та вилучення на території міста та області після обстрілів. Всього вилучено 12038 ВНП. І це ще далеко не кінець", — йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначають,  щоденно до них надходять десятки повідомлень від громадян, які знаходять предмети схожі на вибухонебезпечні.  Рятувальники вкотре звертаються до усіх із проханням бути пильними та обережними.

Натрапити на вибухонебезпечний предмет можна усюди: в городах, у лісосмугах, у полях, в тому числі на польових дорогах, в парках, навіть у підвалах будинків. 

Там, де ступала нога російського солдата або куди діставали їх снаряди, кажуть надзвичайними,  безпечно не буде ще довго. Тому завжди дивіться під ноги, обирайте лише безпечні шляхи, в разі виявлення подібних знахідок не намагайтесь самостійно їх пересувати, розміновувати, розбирати тощо. Це може коштувати вам життя чи здоров'я.

Нагадаємо, вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару. 

В екстрених ситуаціях телефонуйте за номерами 101 або 102. 

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