Разминирование в Николаевской области

Разминирование Николаевской области продолжается каждый день

В течение 10-11 марта пиротехники совершили 31 выезд на разминирование, изъяв 139 боеприпасов. С начала полномасштабной войны — 12 038.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

"Только за прошедшие сутки пиротехники ГСЧС осуществили 19 выездов на идентификацию ВНП и изъяли 116 опасных предметов. А с начала полномасштабного вторжения совершено 5960 привлечений для идентификации и изъятия на территории города и области после обстрелов. Всего это изъято 12" ,— говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, ежедневно в них поступают десятки сообщений от граждан, которые находят предметы, похожие на взрывоопасные. Спасатели еще раз обращаются ко всем с просьбой быть бдительными и осторожными.

Натолкнуться на взрывоопасный предмет можно всюду: в огородах, в лесополосах, в полях, в том числе на полевых дорогах, в парках, даже в подвалах домов.

Там, где ступала нога русского солдата или куда доставали их снаряды, говорят удивительными, безопасно не будет еще долго. Поэтому всегда смотрите под ноги, выбирайте только безопасные пути, в случае обнаружения подобных находок не пытайтесь самостоятельно передвигать, разминировать, разбирать и т.д. Это может стоить вам жизнь или здоровье.

Напомним, взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

В экстренных ситуациях звоните по номерам 101 или 102.