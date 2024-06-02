Постраждало промислове підприємство — наслідки нічної атаки на Миколаївщині
Сьогодні вночі, 2 червня, у Куцурубській громаді Миколаївського району сталася масштабна пожежа внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА. Пожежа охопила складські приміщення промислового підприємства.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.
Наслідки атаки на Миколаївщині
За інформацією рятувальників, площа пожежі становила 1500 кв. м. Для гасіння залучили 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, а також здійснювався підвіз води чотирма водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає. Займання було ліквідоване уже сьогодні вранці.
Знищення дронів над південними регіонами України
Нагадаємо, за інформацією військових, вночі на півдні України протиповітряною обороною було збито 16 ударних БпЛА Shahed-136/131, із них 11 на Миколаївщині та 5 на Одещині. Також минулої доби знищено розвідувальний безпілотник Supercam і ворожий дрон невстановленого типу на Херсонському напрямку, та БпЛА "Ланцет" на Миколаївському.
Нічна атака на Україну
Також ми писали, що у ніч проти неділі російські загарбники завдали ударів по Україні крилатою ракетою "Іскандер-К". Ворог застосував і зенітну керовану ракету С-300 з окупованої Донеччини та 25 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
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