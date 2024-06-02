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Постраждало промислове підприємство — наслідки нічної атаки на Миколаївщині

2 червня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Постраждало промислове підприємство — наслідки нічної атаки на Миколаївщині
Рятувальники на покрівлі згорілого підприємства. Фото: ДСНС
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні вночі, 2 червня, у Куцурубській громаді Миколаївського району сталася масштабна пожежа внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА. Пожежа охопила складські приміщення промислового підприємства.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

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Знищені приміщення промислового підприємства. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаївщині

За інформацією рятувальників, площа пожежі становила 1500 кв. м. Для гасіння залучили 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, а також здійснювався підвіз води чотирма водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає. Займання було ліквідоване уже сьогодні вранці. 

Постраждало промислове підприємство — наслідки нічної атаки на Миколаївщині - фото 2
Уламки збитого дрону. Фото: ДСНС

Знищення дронів над південними регіонами України

Нагадаємо, за інформацією військових, вночі на півдні України протиповітряною обороною було збито 16 ударних БпЛА Shahed-136/131, із них 11 на Миколаївщині та 5 на Одещині. Також минулої доби знищено розвідувальний безпілотник Supercam і ворожий дрон невстановленого типу на Херсонському напрямку, та БпЛА "Ланцет" на Миколаївському. 

Постраждало промислове підприємство — наслідки нічної атаки на Миколаївщині - фото 3
Покрівля промислового підприємства. Фото: ДСНС
Постраждало промислове підприємство — наслідки нічної атаки на Миколаївщині - фото 4
Пожежа на промисловому підприємстві. Фото: ДСНС

Нічна атака на Україну

Також ми писали, що у ніч проти неділі російські загарбники завдали ударів по Україні крилатою ракетою "Іскандер-К". Ворог застосував і зенітну керовану ракету С-300 з окупованої Донеччини та 25 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.

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