Постраждало промислове підприємство — наслідки нічної атаки на Миколаївщині

Рятувальники на покрівлі згорілого підприємства. Фото: ДСНС

Сьогодні вночі, 2 червня, у Куцурубській громаді Миколаївського району сталася масштабна пожежа внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА. Пожежа охопила складські приміщення промислового підприємства.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Миколаївській області.

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Знищені приміщення промислового підприємства. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Миколаївщині

За інформацією рятувальників, площа пожежі становила 1500 кв. м. Для гасіння залучили 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, а також здійснювався підвіз води чотирма водовозками приватного сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає. Займання було ліквідоване уже сьогодні вранці.

Уламки збитого дрону. Фото: ДСНС

Знищення дронів над південними регіонами України

Нагадаємо, за інформацією військових, вночі на півдні України протиповітряною обороною було збито 16 ударних БпЛА Shahed-136/131, із них 11 на Миколаївщині та 5 на Одещині. Також минулої доби знищено розвідувальний безпілотник Supercam і ворожий дрон невстановленого типу на Херсонському напрямку, та БпЛА "Ланцет" на Миколаївському.

Покрівля промислового підприємства. Фото: ДСНС

Пожежа на промисловому підприємстві. Фото: ДСНС

Нічна атака на Україну

Також ми писали, що у ніч проти неділі російські загарбники завдали ударів по Україні крилатою ракетою "Іскандер-К". Ворог застосував і зенітну керовану ракету С-300 з окупованої Донеччини та 25 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.