Пострадало промышленное предприятие — последствия ночной атаки на Николаевщине
Сегодня ночью, 2 июня, в Куцурубской громады Николаевского района произошел масштабный пожар в результате падения обломков сбитых вражеских БПЛА. Пожар охватил складские помещения промышленного предприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Последствия атаки в Николаевской области
По информации спасателей, площадь пожара составила 1500 кв. м. Для тушения привлекли 10 пожарных и 2 единицы техники, а также осуществлялся подвоз воды четырьмя водовозками частного сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано сегодня утром.
Уничтожение дронов над южными регионами Украины
Напомним, по информации военных, ночью на юге Украины противовоздушной обороной было сбито 16 ударных БпЛА Shahed-136/131, из них 11 на Николаевщине и 5 на Одесчине. Также за прошедшие сутки уничтожен разведывательный беспилотник Supercam и вражеский дрон неустановленного типа на Херсонском направлении, и БпЛА "Ланцет" на Николаевском.
Ночная атака на Украину
Также мы писали, что в ночь на воскресенье российские захватчики нанесли удары по Украине крылатой ракетой "Искандер-К". Враг применил и зенитную управляемую ракету С-300 из оккупированной Донбасса и 25 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.
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