Пострадало промышленное предприятие — последствия ночной атаки на Николаевщине

Спасатели на кровле сгоревшего предприятия. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью, 2 июня, в Куцурубской громады Николаевского района произошел масштабный пожар в результате падения обломков сбитых вражеских БПЛА. Пожар охватил складские помещения промышленного предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.

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По информации спасателей, площадь пожара составила 1500 кв. м. Для тушения привлекли 10 пожарных и 2 единицы техники, а также осуществлялся подвоз воды четырьмя водовозками частного сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет. Возгорание было ликвидировано сегодня утром.

Обломки сбитого дрона. Фото: ГСЧС

Уничтожение дронов над южными регионами Украины

Напомним, по информации военных, ночью на юге Украины противовоздушной обороной было сбито 16 ударных БпЛА Shahed-136/131, из них 11 на Николаевщине и 5 на Одесчине. Также за прошедшие сутки уничтожен разведывательный беспилотник Supercam и вражеский дрон неустановленного типа на Херсонском направлении, и БпЛА "Ланцет" на Николаевском.

Кровля промышленного предприятия. Фото: ГСЧС

Пожар на промышленном предприятии. Фото: ГСЧС

Ночная атака на Украину

Также мы писали, что в ночь на воскресенье российские захватчики нанесли удары по Украине крылатой ракетой "Искандер-К". Враг применил и зенитную управляемую ракету С-300 из оккупированной Донбасса и 25 ударных беспилотников типа Shahed-131/136.