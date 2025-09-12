Відео
Посвідка на проживання в Україні за 6 тис. дол. — схеми в Одесі

Дата публікації: 12 вересня 2025 15:21
В Одесі викрили чоловіка, який за 6000 дол. обіцяв посвідку на проживання
Затриманий в Одесі чоловік. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі чоловік пропонував іноземцям незаконно оформити посвідку на проживання в Україні. Він запевняв, що має зв’язки у міграційній службі та може пришвидшити процес. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Хабар за проживання

Правоохоронці встановили, що 47-річний чоловік підшукував іноземців та осіб без громадянства, які хотіли оформити документи для проживання в Україні. Він переконував, що без його "допомоги" процедура триватиме рік або завершиться відмовою. У липні він запропонував громадянину Вірменії "вирішити питання" з міграційною службою. За 1000 доларів обіцяв продовжити термін перебування, а за ще 5000 — позитивно оформити посвідку на постійне проживання.

Як покарають

Зловмисника затримали одразу після того, як він отримав від іноземця документи та всю суму — 6000 доларів. У нього вилучили готівку та задокументували його дії. Чоловікові повідомили про підозру у зловживанні впливом. За це йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.

Одеса
Гроші, які вилучили у зловмисника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини
Одеса
Конверт з грошима, які отримав чоловік. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Нагадаємо, ми писали, що СБУ затримала нардепа, якого підозрюють у держзраді. Також ми повідомляли, що в Україні засудили колаборанта, який працював у російських катівнях у Херсоні.

 

Одеса поліція Одеська область Кримінал Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
