Вид на жительство в Украине за 6 тыс. долл — схемы в Одессе

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 15:21
В Одессе разоблачили мужчину, который за $6000 обещал вид на жительство
Задержанный в Одессе мужчина. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе мужчина предлагал иностранцам незаконно оформить вид на жительство в Украине. Он уверял, что имеет связи в миграционной службе и может ускорить процесс. Ему грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Взятка за проживание

Правоохранители установили, что 47-летний мужчина подыскивал иностранцев и лиц без гражданства, которые хотели оформить документы для проживания в Украине. Он убеждал, что без его "помощи" процедура продлится год или завершится отказом. В июле он предложил гражданину Армении "решить вопрос" с миграционной службой. За 1000 долларов обещал продлить срок пребывания, а за еще 5000 — положительно оформить постоянный вид на жительство.

Как накажут

Злоумышленника задержали сразу после того, как он получил от иностранца документы и всю сумму — 6000 долларов. У него изъяли наличные и задокументировали его действия. Мужчине сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Одеса
Деньги, которые изъяли у злоумышленника. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области
Одеса
Конверт с деньгами, которые получил мужчина. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Напомним, мы писали, что СБУ задержала нардепа, которого подозревают в госизмене. Также мы сообщали, что в Украине осудили коллаборанта, который работал в российских застенках в Херсоне.

 

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
