Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Потрібна парасолька — прогноз погоди в Одесі на завтра

Потрібна парасолька — прогноз погоди в Одесі на завтра

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 16:55
Прогноз погоди на завтра, 10 червня, в Одесі - синоптики Гідрометцентру обіцяють дощі
Одесити під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у вівторок, 10 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність. Крім того, в місто повернеться дощ. Однак температура морської води залишається приємно теплою та сягатиме +20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, а в ночі навіть обіцяють короткочасний дощ. Вітер очікується північний, 9-14 м/с. Повітря в темні часи доби сягатиме +18...+20 °C, однак вдень потеплішає до +25...+27 °C. Температура морської води 4 червня прогнозується на рівні +19...+20 °C.

Дощі повертаються — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує мінлива хмарність, та короткочасний дощ із грозою. Вітер — північний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, а в світлі часи доби — від +24 °C до +29 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

Дощі повертаються — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 2
Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.

погода Одеса Новини Одеси дощ прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації