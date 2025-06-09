Прогноз погоди на завтра, 10 червня, в Одесі - синоптики Гідрометцентру обіцяють дощі

Одесити під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у вівторок, 10 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність. Крім того, в місто повернеться дощ. Однак температура морської води залишається приємно теплою та сягатиме +20 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, а в ночі навіть обіцяють короткочасний дощ. Вітер очікується північний, 9-14 м/с. Повітря в темні часи доби сягатиме +18...+20 °C, однак вдень потеплішає до +25...+27 °C. Температура морської води 4 червня прогнозується на рівні +19...+20 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує мінлива хмарність, та короткочасний дощ із грозою. Вітер — північний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, а в світлі часи доби — від +24 °C до +29 °C. На автошляхах регіону прогнозується добра видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні відчутно потеплішає. А також про те, що синоптики прогнозують досить спекотне літо.