Прогноз погоды на завтра, 10 июня, в Одессе - синоптики Гидрометцентра обещают дожди

Одесситы под дождем под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, во вторник, 10 июня, в Одессе ожидается переменная облачность. Кроме того, в город вернется дождь. Однако температура морской воды остается приятно теплой и будет достигать +20 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, а ночью даже обещают кратковременный дождь. Ветер ожидается северный, 9-14 м/с. Воздух в темное время суток будет достигать +18...+20 °C, однако днем потеплеет до +25...+27°C. Температура морской воды 4 июня прогнозируется на уровне +19...+20 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, и кратковременный дождь с грозой. Ветер — северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20 °C, а в светлое время суток — от +24 °C до +29 °C. На автодорогах региона прогнозируется хорошая видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.