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Потрібна рідкісна кров: в Одесі шукають донорів

25 вересня 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Потрібна рідкісна кров: в Одесі шукають донорів
Донація крові. Фото: Донор.Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 26 вересня. Необхідна допомога людей із четвертою позитивною групою крові. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Як зареєструватись на донацію

Допомогти можна завтра на Пироговській о 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот
Необхідність донорів крові в Одесі. Фото: скриншот

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Підготовка до донорства крові

Донорство крові є важливою доброю справою, але перед тим, як ви розпочнете цей процес, важливо знати, як правильно підготуватися. Ось декілька корисних порад щодо того, що варто уникати перед здачею крові:

  • Ліки: За 72 години до донорства утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих ліків.
  • Алкоголь: За 48 години до донорства виключіть алкоголь з вашого раціону.
  • Їжа: Перед здачею крові уникайте таких продуктів, як жирне м'ясо, сало, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа, молочні продукти, банани, цитрусові, яйця, чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез, солодкі магазинні газировки та енергетики, шоколад і горіхи.
  • Паління: Якщо ви курите, утримайтеся від паління 2 години перед донорством та 1-2 години після, щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.
  • Сніданок: Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але уникайте жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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