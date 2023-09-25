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Нужна редкая кровь: в Одессе ищут доноров

25 сентября 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нужна редкая кровь: в Одессе ищут доноров
Донация крови. Фото: Донор.Одесса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе возникла срочная и очень большая потребность в донорах крови на завтра, 26 сентября. Необходима помощь людей с четвертой положительной группой крови.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помочь можно завтра на Пироговской в 09:00. Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот
Необходимость доноров в Одессе. Фото: скриншот

Для координации доноров в Одессе с первых дней полномасштабной военной агрессии РФ создан телеграмм-канал "Донор Одесса". Там можно получать актуальную информацию о необходимости донорской крови. Также на канале можно узнать о преимуществах донорства и как подготовиться к сдаче крови.

Подготовка к донорству крови

Донорство крови является важным добрым делом, но прежде чем вы начнете этот процесс, важно знать, как правильно подготовиться. Вот несколько полезных советов по поводу того, что следует избегать перед сдачей крови:

  • Лекарство: За 72 часа до донорства воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих лекарств.
  • Алкоголь: За 48 часов до донорства исключите алкоголь из вашего рациона.
  • Еда: Перед сдачей крови избегайте таких продуктов, как жирное мясо, сало, колбасы, копчености, острая и жареная пища, молочные продукты, бананы, цитрусовые, яйца, чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез, сладкие магазинные газировки и энергетики, шоколад и орехи.
  • Курение: Если вы курите, воздержитесь от курения 2 часа перед донорством и 1-2 часа после, чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
  • Завтрак: Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но избегайте жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

Напомним, с начала войны в Одессе активно действует волонтерский проект "Донор Одесса", благодаря которому было осуществлено более 6 тысяч донаций крови. Это более чем в 1,5 раза превосходит довоенные характеристики.

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