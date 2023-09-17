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Потужні вибухи в Одесі: ворог атакує регіон

17 вересня 2023 23:23
оновлено: 23:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня: ворожа атака
Наслідки ворожої атаки. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

17 вересня в 23:23 в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, робота ППО. Існує загроза атаки безпілотників. В кількох областях України триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня

Повідомляється, що нині пролунали вибухи в Одесі. За попередньою інформацією, це працює наша ППО. Повітряні сили повідомляють, що регіон атакують безпілотники. 

Вибухи в Одесі 17 вересня

23:29:

Моніторингові канали повідомляють, що група "Шахедів" рухається у напрямку Рені.

Нагадаємо, близько шостої ранку 17 вересня в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, робота ППО. 

Також 17 вересня, оголошували повітряну тривогу у більшості областей країни, через загрозу удару БпЛА та балістики. Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

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