Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня: ворожа атака

Потужні вибухи в Одесі: ворог атакує регіон
17 вересня в 23:23 в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, робота ППО. Існує загроза атаки безпілотників. В кількох областях України триває повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Одесі сьогодні, 17 вересня
Повідомляється, що нині пролунали вибухи в Одесі. За попередньою інформацією, це працює наша ППО. Повітряні сили повідомляють, що регіон атакують безпілотники.
23:29:
Моніторингові канали повідомляють, що група "Шахедів" рухається у напрямку Рені.
Нагадаємо, близько шостої ранку 17 вересня в Одесі пролунали вибухи. За попередніми даними, робота ППО.
Також 17 вересня, оголошували повітряну тривогу у більшості областей країни, через загрозу удару БпЛА та балістики. Здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.