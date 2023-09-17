Взрывы в Одессе сегодня, 17 сентября: вражеская атака

Последствия вражеской атаки. Фото: скриншот

17 сентября в 23:23 в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, работа ПВО. Есть угроза атаки беспилотников. В нескольких областях Украины продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе сегодня, 17 сентября

Сообщается, что сейчас раздались взрывы в Одессе. По предварительной информации, это работает наша ПВО. Воздушные силы сообщают, что регион атакуют беспилотники.

23:29:

Мониторинговые каналы сообщают, что группа "Шахедов" двигается в направлении Рени.

Напомним, около шести утра 17 сентября в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, работа ПВО.

Также 17 сентября объявляли воздушную тревогу в большинстве областей страны из-за угрозы удара БпЛА и баллистики. Произведены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 с Каспийского направления.