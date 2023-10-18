одеський адмінсуд не задовольнив клопотання Муратова

Олег Муратов. Фото: Українська правда

Колишній заступник голови Одеської ОВА поскаржився на рішення суду щодо його відновлення на посаді. Олегу Муратову, якого підозрюють у корупції, не дозволили знову виконувати посадові обов'язки.

Про це Новини.LIVE дізналися з ухвали П'ятого апеляційного адміністративного суду.

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Деталі позову

Зазначимо, що експосадовець звернувся до адмінсуду з вимогою визнати розпорядження голови ОВА Максима Марченка протиправним та поновити його на посаді заступника.

Проте суддя повідомив, що Муратов подав заяву з пропуском строку звернення. Тож рішення щодо поновлення на посаді залишилося незмінним.

Деталі скандалу

Муратов обіцяв розв'язати питання щодо закриття провадження одного з чиновників. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України. Справа, по якій проходив так званий знайомий посадовця, стосується, за даними прокуратури, розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на товари, які мали постачатися на потреби оборони.

Служба безпеки задокументувала факт передачі ексзаступнику одеської ОВА 27 тис. доларів. За даними слідства, гроші були передані через кілька рук і врешті вони опинилися у водія.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили готівка у гривні та іноземній валюті, а також золоті злитки з монетами.

Проте Олег Муратов вийшов зі слідчого ізолятора під заставу у 3 мільйони 220,8 тисячі гривень.

Нагадаємо, у лютому після корупційного скандалу та арешту заступника Одеської ОВА Олега Муратова його звільнили з посади. Втім, з рішенням експосадовець не згоден та вирішив подати до суду, аби продовжити роботу. Однак він пропустив строки подачі позову.