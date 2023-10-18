одесский админсуд не удовлетворил ходатайство Муратова

Олег Муратов. Фото: Украинская правда

Бывший заместитель председателя Одесской ОВА пожаловался на решение суда о его восстановлении в должности. Олег Муратов , подозреваемый в коррупции, не позволили снова исполнять должностные обязанности.

Об этом Новини.LIVE узнали по определению Пятого апелляционного административного суда.

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Детали иска

Отметим, что экс-чиновник обратился в админсуд с требованием признать распоряжение председателя ОВА Максима Марченко противоправным и восстановить его в должности заместителя.

Однако судья сообщил, что Муратов подал заявление с пропуском срока обращения. Так что решение о восстановлении в должности осталось неизменным.

Детали скандала

Муратов обещал решить вопрос о закрытии производства одного из чиновников. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины. Дело, по которому проходил так называемый знакомый должностного лица, касается, по данным прокуратуры, хищения бюджетных средств путем завышения цен на товары, которые должны поставляться на нужды обороны.

Служба безопасности задокументировала факт передачи экс-заместителю одесской ОВА 27 тыс. долларов. По данным следствия, деньги были переданы через несколько рук и, наконец, они оказались у водителя.

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили наличные в гривне и иностранной валюте, а также золотые слитки с монетами.

Однако Олег Муратов вышел из следственного изолятора под залог в 3 миллиона 220,8 тысяч гривен.

Напомним, в феврале после коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВА Олега Муратова его уволили с должности. Впрочем, с решением экс-чиновник не согласен и решил подать в суд, чтобы продолжить работу. Однако он упустил сроки подачи иска.