Якою буде погода в Одесі 16 травня

Повітря вдень прогріється до +21°: якою буде погода в Одесі сьогодні
16 травня 2023 06:30
Одесити засмагають на пляжі. Фото: Соцмережі
Протягом дня 16 травня синоптики прогнозують в Одесі хмарну погоду із проясненнями. Температура повітря прогріється до +21°.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 11-13°С, вдень 19-21°С
- Температура морської води 15-16°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 67%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 8-13°С, вдень 19-24°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У вівторок, 16 травня, в Україні буде тепла погода. Короткочасні опади прогнозують лише в західних областях.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.