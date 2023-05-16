Якою буде погода в Одесі 16 травня

Одесити засмагають на пляжі. Фото: Соцмережі

Протягом дня 16 травня синоптики прогнозують в Одесі хмарну погоду із проясненнями. Температура повітря прогріється до +21°.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-13°С, вдень 19-21°С

Температура морської води 15-16°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість повітря — 67%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°С, вдень 19-24°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 16 травня, в Україні буде тепла погода. Короткочасні опади прогнозують лише в західних областях.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.