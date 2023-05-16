Какая будет погода в Одессе 16 мая

Одесситы загорают на пляже. Фото: Соцсети

В течение дня синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +21°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем 19-21°С.

Температура морской воды 15–16°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 67%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°С, днем 19-24°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 16 мая, в Украине будет теплая погода. Кратковременные осадки прогнозируются только в западных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.