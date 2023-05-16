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Воздух днем прогреется до +21°: какой будет погода в Одессе сегодня

16 мая 2023 06:30
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Беженарь Татьяна
журналист
Какая будет погода в Одессе 16 мая
Одесситы загорают на пляже. Фото: Соцсети
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В течение дня синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +21°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 11-13°С, днем 19-21°С.
  • Температура морской воды 15–16°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 67%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 8-13°С, днем 19-24°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 16 мая, в Украине будет теплая погода. Кратковременные осадки прогнозируются только в западных областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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