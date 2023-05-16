Какая будет погода в Одессе 16 мая

Воздух днем прогреется до +21°: какой будет погода в Одессе сегодня
16 мая 2023 06:30
Одесситы загорают на пляже. Фото: Соцсети
В течение дня синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +21°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 11-13°С, днем 19-21°С.
- Температура морской воды 15–16°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 67%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 8-13°С, днем 19-24°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
Во вторник, 16 мая, в Украине будет теплая погода. Кратковременные осадки прогнозируются только в западных областях.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.